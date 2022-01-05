У Московському патріархаті в Україні 27 грудня відбувся Синод, на якому були названі найголовніші події для РПЦвУ. Серед них такою «подією року» названо з’їзд настоятелів парафій РПЦвУ, які шляхом голосування вирішили приєднатись до Православної Церкви України. Цей з’їзд у РПЦвУ назвали «з’їздом представників захоплених храмів», щоб навмисне перекрутити реальність, яка закріплена законодавчо, адже майже 100% судів про переходи виграє саме ПЦУ, а не Московський патріархат, то про які «захполення» йде мова?

Також ми писали, що на цьому з’їзді виступила «гонима» вірянка РПЦвУ, яка виявилась прихильницею російської армії та імператора. Архієпископ РПЦвУ Миколай (Почтовий) також тоді лякав своїх вірян, що буцімто у майбутньому «буде один простий вихід. “Ось ПЦУ — Ідіть”».

Про головні події року для РПЦвУ йдеться на їхньому сайті.

Крім цього у РПЦвУ вважають однією із важливих подій — з’їзд їхнього чернецтва у Почаєві, на якому вони говорили про «порушення конституції». «Порушенням Конституції» в РПЦвУ тоді традиційно називали приєднання парафій до ПЦУ, шляхом голосування більшості парафіян на зборах (Наприклад на Сумщині на зборах за ПЦУ виступило 107 людей, проти трьох, які були за МП). Збори прокоментував богослов РПЦ Андрєй Кураєв, який іронічно зауважив, що «по їх лицям видно як тяжко вони гонимі і страждають». Ми також підмітили, що Онуфрій, очільник РПЦвУ, сам знову не з’явився на з’їзд, а обмежився лише посланням у якому торкнувся суто церковних тем. Оце так подія року.

Також, навіть програні судові позови, якими завалюють РПЦвУ суди, не змушують цю релігійну організацію заспокоїтись і діяти згідно з українським законодавством. Там ніяк не можуть змиритись із тим, що українські громадяни хочуть і можуть існувати без духовної протекції і підпорядкування Кремлю, який веде війну з Україною і окупував Крим та ОРДЛО.

Попри те, що в Криму РПЦвУ вже давно має назву «Московський патріархат» – на неокупованій Україні РПЦвУ таку назву мати не хочеться, адже це ще раз продемонструє і підтвердить їхню проросійську сутність і налаштованість.

У 2021 році всі мітинги РПЦвУ були присвячені декільком напрямкам: проти «Антицерковних законів». Так в РПЦвУ називають закон проти колабораціонізму, проти унормування їхньої назви (так зване перейменування) і закон про капеланство. Також у 2021 році проводила мітинги проти візиту патріарха Варфоломія в Україну і підтримала мітинги під ВРУ проти вакцинації у день коли від коронавірусу померло 720 людей.

На Синоді РПЦвУ 27 грудня визнали, що конференція, що була «присвячена богословсько-канонічному осмисленню принципу соборності Церкви і питання першості серед Помісних Православних Церков», теж входить у найзнаковіші події Моспатріархату в Україні. Хоча ці питання у світовому православ’ї давно не викликають ніяких дискусій, окрім як в РПЦ. Нагадаємо, на цій конференції РПЦвУ намагались вчинити чергову атаку на патріарха Варфоломія.

Фото: Андрей Кураєв