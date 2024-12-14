У продовження теми навколо приміщення мистецького коледжу. Баталії тривають

Чимало галасу ми спостерігали останнім часом довкола приміщення Тернопільського мистецького коледжу імені Соломії Крушельницької, що знаходиться у центрі Тернополя. На нього претендували, як студенти та викладачі, так і ветерани.

У нашій газеті «Свобода» 4 грудня була з цього приводу публікація «Чи залишать приміщення мистецького коледжу студентам?».

І ось 3 грудня, під головуванням депутатів Тернопільської обласної ради Василя Хомінця, Олега Сиротюка та Любомира Білика відбулося спільне засідання постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності; законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами; духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства.

Було розглянуто питання електронної петиції щодо приміщення навчального корпусу Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької, розташованого на бульварі Тараса Шевченка, 17.

Оскільки на сайті облради петиція набрала понад тисячу голосів. відповідно до законодавства розпочалася процедура її розгляду.

Участь у спільному засіданні постійних депутатських комісій також взяли авторка петиції Ірина Романюк, викладачі мистецького коледжу, студенти, їхні батьки, члени наглядової ради, представники Тернопільської ОВА, департаменту культури та туризму ОВА, управління з питань ветеранської політики ОВА, Ради ветеранів Тернопільщини, громадські активісти.

Депутати вислухали усі аргументи присутніх, обговорили їх та одноголосно підтримали петицію, рекомендувавши обласній раді питання про приміщення навчального корпусу Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької, розташованого на бульварі Тараса Шевченка, 17, зняти з порядку денного чергового пленарного засідання сесії.

Окрім того члени постійних комісій вирішили на найближчій сесії заслухати інформацію управління з питань ветеранської політики ОДА щодо стратегії реалізації ветеранської політики на теренах області, особливостей формування і діяльності ветеранського простору та, опрацювавши й проаналізувавши її, у межах робочих груп і комісій знайти рішення, що задовільнило б інтереси усіх сторін.