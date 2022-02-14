У кожній українській хаті з давніх-давен були власні традиції та звичаї у виготовленні ляльок-мотанок. Таким лялькам не робили обличчя, для того, щоб дитина могла сформувати в уяві власний образ своєї подружки та ангела охоронця.

Лялька-мотанка – це українська народна лялька та оберіг. З’явилася ще 5000 років тому і була поширена практично в кожній країні. Такі ляльки виготовляли із шматків тканини та матеріалу, який замотували всередину. Цікавим фактом є те, що для створення такої ляльки не можна було використовувати голки, ножиці та інші предмети побуту. Тканину рвали руками на маленькі клаптики, а потім замотували їх нитками. Наша українська мотанка – це ошатно вдягнена та оригінально прикрашена лялька. І ще з давніх-давен вона виконувала роль оберега, була символом жіночності та мудрості.

У виставковій залі Почаївського історико-художнього музею експонується персональна виставка «Лялькова феєрія Лідії Лапки», яка для багатьох жителів і гостей нашого міста стала цікавим відкриттям. Від перегляду виставки кожен її відвідувач відчуває позитив, захоплення, з’являються посмішки, радісні емоції, здається, що тут кожен шукає ту свою першу і найкращу ляльку, що залишилась у спогадах про дитинство.

270 ляльок Лідії Павлівни експонують у виставковій залі музею. А налічує її колекція більше тисячі одиниць.

Ляльки пані Лідії дуже динамічні, наче рухомі, адже майстриня поєднала традицію і новаторство, створивши так звану «каркасну мотанку». І саме завдяки цьому її ляльки такі колоритні, кожна зі своїм характером. Тут навіть не костюми, а постава передають той характер і типаж, створюють враження живої картини. А колориту додають віночки, очіпки, хустки, коралі.

«Володарка лялькового царства» пише вірші

Пані Лідію, яка 36 років працювала методистом із дошкільної освіти Кременецького районного методкабінету, знають як позитивну, добру, креативну, комунікабельну людину, а ще по-доброму її називають «володаркою лялькового царства». І знаючи про її захоплення, друзі та рідні роблять приємні сюрпризи: дарують ляльки. У своїй колекції вона має ляльки кременецьких майстринь: Олени Локатир, Лілії Фурсик, Надії Волощук, Людмили Блищак. Особливими для неї стали 30 ляльок, привезених зі сходу України, подарованих сину, учаснику АТО. Велику увагу привертають ляльки п. Лідії, виготовлені власноруч, такі колоритні, кожна із своїм характером та своєю історією.

Лідія Павлівна бере активну участь у різних фестивалях конкурсу ляльки, про що свідчать подяки та спеціальні відзнаки. Так, у 2016 р. на конкурсі здобула спеціальну відзнака за сучасну інтерпретацію ляльки у номінації «Лялька-мотанка».

Цікавим відкриттям стало і те, що жінка пише вірші, кілька з них вона продекламувала.

Учасники зустрічі сердечно дякували мисткині за щирість та відвертість, за талант і професійність, за те, що наше мальовниче містечко має приємну нагоду познайомитися із «Ляльковою феєрією Лідії Лапки».

У Почаївському історико-художньому музеї «Лялькова феєрія Лідії Лапки» триватиме до 28 лютого. Отож, шановні поціновувачі прекрасного і творчого загалу, науковці музею запрошують вас на діючу виставку і неперевершену зустріч з прекрасним і неповторним «ляльковим царством» Лідії Лапки.

Марія ВОЛОСЮК, науковий працівник Почаївського історико-художнього музею