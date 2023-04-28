У Почаївській лаврі робоча група провела виїзне засідання (ВІДЕО)

Робоча група при Тернопільській обласній раді збирає докази, які допоможуть розірвати з Московським Патріархатом договір оренди Почаївської лаври. Виїзне засідання провели в Почаєві.

Про це розповів Суспільному голова обласної ради Михайло Головко. За його словами, робоча група зібралася втретє.

“Ми виявили не одне порушення, тому ініціюємо до різних органів влади, до Мінкультури, Кабміну щодо виправлення цих помилок. Є підстави для розірвання договору з Московським Патріархатом. Ми запропонували об’єднати зусилля нашої робочої групи і робочої групи, яка створена Кабінетом міністрів, в цьому випадку Міністерством культури, включити наших представників в цю робочу групу або зробити виїзне засідання в нашій області. Ми звернулися до ОДА ініціювати позови до суду, вивчити можливість примусово рішенням суду перейменувати назву УПЦ на “російська православна церква в Україні”. Експертна комісія довела, що це є філія московської Церкви в Україні”.

Під час засідання прийняли рішення звернутися до громад, зокрема, Почаївської, аби вони розірвали угоди користування земельними ділянками з парафіями церков московського патріархату, каже керівник робочої групи Олег Сиротюк.

“У рішенні, яке ухвалила Тернопільська міська рада 17 квітня цього року, вже прийняте відповідне рішення стосовно розірвання відповідного договору користування земельною ділянкою з церквою московського патріархату. Ми очікуємо, що відповідні рішення будуть ухвалені й іншими органами місцевого самоврядування: сільськими, селищними, міськими радами. Зараз в Тернопільській області ще є кілька десятків церков московського патріархату, які мають рішення про користування землями комунальної власності різних територіальних громад”.

Група облради та представники Почаївської міськради оглянули територію Почаївської лаври. Перевіряли, чи є новобудови, які були незаконно зведені на території Кременецько-Почаївського заповідника.

Депутат Почаївської міської ради Микола Замковський показав одну зі споруд, яка, за його словами, раніше не входила до складу Почаївської лаври.

“Це будівля десь 1905-10 років. Тут була лікарня. Вона ніколи не належала Почаївській лаврі. Ченці лаври намагалися знайти документи, щоб підтвердити власність на цю будівлю. Жодних документів в архівах Рівного, Луцька, Житомира не знайшли. Вони пішли простішим шляхом. Роздобули технічний паспорт, який був у міській раді, тоді на основі цього технічного паспорта державний реєстратор, який зараз втік, зробив їм документи на будівлю. Ця споруда мала б належати міській громаді”.

Поряд з головним входом до Лаври стоїть намет, де збирають підписи на підтримку законопроекту про заборону Московського Патріархату.

“Підписів ми зібрали небагато. Вже тут були спроби наш намет перевернути. Кожна людина підходить і починає нам розказувати, що Путін хороша людина, нас бомбить Америка. Я це бачив на відео, але, коли побачив на свої очі, мову відняло”, – сказав учасник збору підписів Сергій.

Охоронці пропустили робочу групу на територію Лаври.

Священики спілкуватися з кореспондентами “Суспільного” відмовилися.

Чоловік, який попросив себе називати “раб Божий”, на запитання, як ставиться до того, що Українська Православна Церква пов’язана з Росією, відповів:

“Наскільки я знаю, руська Церква – не російська. Патріархатів є багато, а православна канонічна Церква – це одна”.

На запитання, як він ставиться до того, що Російська Православна Церква підтримує війну в Україні, сказав: