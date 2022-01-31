25 січня після майже двомісячної відпустки футболісти тернопільської «Ниви» розпочали тренувальні збори. У першому цьогорічному тренуванні взяли участь 26 футболістів, шестеро з яких – це потенційні новачки «Ниви». А вже 29 січня жовто-зелені провели перший спаринг у рамках підготовки до весняної частини першої ліги. У Винниках підопічні Андрія Купцова зустрічалися із представником УПЛ – львівським «Рухом» і зазнали мінімальної поразки.

Зі стартових хвилин на поле вийшли гравці «Ниви», які захищали кольори команди в останньому офіційному матчі проти «Кременя», окрім Сергія Кисленка. Його місце на вістрі атаки зайняв один із потенційних новачків.

За повідомленням пресслужби ФК «Нива», стартові 30 хвилин матчу жовто-зелені цілком можуть занести собі в актив, адже команда контролювала гру та кілька разів загрожувала воротам господарів. Голкіпер Максим Механів у першому таймі лічені рази вступав у гру.

Ще у середині тайму трапився не зовсім приємний епізод. Семен Вовченко зірвав атаку суперника та отримав попередження. За мить центральний оборонець вступив у суперечку із суперником, одразу ж отримав друге попередження та покинув поле. Щоправда, тренерський штаб скористався правом заміни, і вилученого Вовченка майже одразу замінив Демчук.

У другому таймі тренер тернополян Андрій Купцов надав ігровий час молодим футболістам і гравцям, які перебувають на перегляді. Єдиний гол у поєдинку господарі поля провели на 75-й хвилині. Захисники та голкіпер «Ниви» не порозумілися, що дало змогу Рунічу вразити порожні ворота.

До речі, остання зустріч «Руха» та «Ниви» відбулася 10 липня 2021-го року. Тоді, теж на тренувальній базі львів’ян, «Нива» отримала мінімальну перемогу 1:0. Тож 29 січня львів’яни взяли реванш.

Нагадаємо, що після першої частини УПЛ «Рух» у турнірній таблиці посідає 11-те місце, маючи у своєму активі 18 очок.

«Рух» (Львів) – «Нива» (Тернопіль) – 1:0 (0:0).

Гол: В. Руніч (75).

«Нива»: Механів, Хруставка, Зінь, Вовченко, Дворовенко, Мороз, Малащук, Козак, Бичек, Різник, гравець на перегляді.

На заміну виходили: Жупанський, Демчук, Стельмащук, Проців, Волохатий, Дедух, Пінчук, Лянскоронський, Кобеля, Вольський та сім гравців на перегляді.

Наступний контрольний поєдинок жовто-зелені проведуть 3 лютого із чемпіон Тернопільщини, який є лідером чемпіонату України серед аматорів, – великогаївським «Агроном».

Нагадаємо, що у рамках підготовки до чемпіонату також заплановані поєдинки «Ниви» із черкаським «ЛНЗ» (9 лютого), молодіжною командою ФК «Львів» U-19 (12 лютого), івано-франківським «Прикарпаттям» (16 лютого) та луцькою «Волинню» (23 лютого).