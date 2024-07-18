У Нагірянці освятили іоностас та нагородили мецената

7 липня на парафії Успення Пресвятої Богородиці с. Нагірянка Улашківського деканату відбулася Архієрейська Божественна Літургія з нагоди освячення іконостасу, яку очолив Преосвященний владика Богдан Данило – правлячий єпископ Єпархії Святого Йосафата із осідком у м. Парма (штат Огайо, США).

Дійство розпочалося зустріччю владики на церковному подвір’ї, де його привітали діти та юнацтво, а також духовенство Улашківського деканату, запрошені священнослужителі, які прибули на цю святкову подію. Божественна літургія цього дня була сповнена особливих прохань за мир в країні, припинення війни та за здоров’я усіх військових. Протягом усього Богослужіння у храмі були присутні мощі св. Юрія Переможця, які передали військові для поклоніння вірним.

Після молитви розпочався Чин освячення іконостасу за участю Архієрея та усього духовенства. Після завершення Богослужіння владика Богдан Данило за дорученням Преосвященного владики Дмитра Григорака, ЧСВВ – Єпарха Бучацького вручив благословенні грамоти парафіянам храму Успення Пресвятої Богородиці та членам церковного братства. Особливим благословення Папи Франциска був нагороджений багаторічний меценат, фундатор багатьох добрих та богоугодних справ, аграрій, депутат Тернопільської обласної ради Василь Вислоцький, який надзвичайно багато спричиняється до розбудови рідної нагірянської святині.

Ще одним урочистим моментом стало нагородження канцлера Бучацької єпархії, пароха храму о. Дмитра Ненчина високою церковною нагородою – правом носіння набедреника.