У Національній поліції Тернопільщини триває атестація особового складу

Працівники поліції, які займають керівні посади, все частіше вирішують йти на пенсію, а не залишатися працювати. Через це правоохоронні органи втрачають кваліфікованих спеціалістів, повідомляє За Збручем.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

У Національній поліції України триває атестація особового складу в усіх областях України, – зазначив Олександр Богомол. – 7 червня всі керівники першої категорії Тернопільської області виїхали на здачу тестів і на проведення атестації. 8-го вони здають тести, а 9-го буде атестація. У нас з 29 осіб першої категорії шестеро пішло на пенсію, двоє ще готуються до виходу.

Звільнився з виходом на пенсію начальник міського відділу поліції Савка, начальник Тернопільського районного відділу поліції Гукалюк, начальник кадрового забезпечення Крайник, начальник оперативної служби Сивуля, начальник відділу по боротьбі з торгівлею людьми Агеєв, начальник Теребовлянського райвідділу Яворський, готується до виходу на пенсію заступник по криміналу Рубчук і ще декілька працівників готові піти на пенсію.

Ситуація дуже цікава в державі склалася, коли людина отримує 8 тисяч зарплати, а має можливість отримувати пенсію у розмірі 9 тисяч гривень. Не знаю для чого це робиться: всіх пенсіонерів повиганяти чи «вимити» кадри, але це дуже сумно. На жаль, на сьогодні, спеціалістів стає все менше в поліції. Люди, які розкривають такі вбивства, як останнє, таксиста, таксистки та інші, на жаль, звільняються, тому що матеріальне забезпечення в поліції не таке, як хотілось би.

Тому звертаюсь до представників громадськості, членів атестаційної комісії, з проханням зберегти максимум спеціалістів, тих, що заслуговують на це, щоб ми могли оперативно контролювати ситуацію, щоб могли підтримувати порядок в області.

Чекає атестація і на керівників обласних управлінь. Її вони будуть проходити після керівників першої категорії.