У парку Сопільче розпочався ремонт підвісного мосту.

Як повідомляють у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя», спеціалісти у понеділок, 8 серпня, провели обстеження конструкцій мосту – кріплення та встановили причину тимчасової його непридатності для проходу. Відтак, вже від учора спеціалісти приступили до ремонтних робіт, які планують завершити найближчими днями.

Наразі міст недоступний для проходу, тож тернополян просять користуватися іншими шляхами.

Нагадаємо, що у 2020 році проводилися заміна дерев’яного покриття мосту – пішохідної частини. Наразі ремонтуються інші елементи мосту – кріплення.