У Києві відбулася зустріч представників Світового Конґресу Українців та Командування Сухопутних військ ЗС України

12 вересня у столиці України відбулася зустріч Командувача Сухопутних військ ЗС України Олександра Павлюка, начальника штабу – заступника Командувача Сухопутних військ ЗС України бригадного генерала Олександра Грузевича та представників Ukrainian World Congress – Свiтового Конґресу Українців на чолі з його президентом Павлом Ґродом.

Головною темою зустрічі стало обговорення ефективних шляхів підтримки українського війська в умовах, коли Росія, підсилена північнокорейською та іранською зброєю, стрімко нарощує свій військово-промисловий потенціал.

Світовий Конґрес Українців об’єднує українську діаспору у понад 80 країнах світу. Його глобальна ініціатива – «Unite with Ukraine» з лютого 2022 року зібрала понад 59,5 мільйонів доларів від донорів із більш ніж 70 країн світу.

Кошти спрямовані на закупівлю та забезпечення необхідними тактичними медичними засобами, броньованою технікою, дронами та іншим життєво важливим обладнанням для підтримки захисників України.

Олександр Павлюк подякував Світовому Конґресу Українців за суттєву надану допомогу та закликав активно впливати на уряди своїх країн з метою посилення підтримки України у боротьбі з російськими загарбниками. У свою чергу Павло Ґрод акцентував значність майстерної і невтомної боротьби Сухопутних військ, які є основою Збройних Сил України і складають переважну більшість військових частин, та вручив генерал-лейтенанту Олександру Павлюку пам’ятну відзнаку СКУ.

«Українці, які протягом багатьох років зазнавали утисків від радянської влади, котрі були вимушені залишити Батьківщину ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, мають історичний шанс допомогти Україні у нинішній кровопролитній боротьбі з очищення рідної землі від імперського гніту», – зауважив Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. «Сьогодні як ніколи незламний дух свободи і незалежності українців захищає демократичні цінності і взагалі право на вільне і гідне життя всього світу. Я пишаюся нашим народом і тим, що сам — Українець! Хочу передати українцям у всьому світі — настав час вирішальних випробувань! Об’єднуйтеся, ставайте до лав ЗСУ, допомагайте Батьківщині, чим тільки зможете і де тільки зможете, в смертельній битві з історичним ворогом. І тоді обов’язково переможемо!» – додав він.

За словами генерала Павлюка, шлях до визволення України має три складові: жорстка блокада Росії санкціями, підтримка України світом і підтримка українського війська зброєю.

“Від патронів до літаків, нам потрібно усе, адже Росія нарощує свій військово-промисловий комплекс, а в нас вибору немає — ми боремося не лише за себе, ми боремося за вільний світ,” — наголосив Командувач Сухопутних військ.

Павло Ґрод зі свого боку зауважив, що люди всього світу пишаються силою і мужністю українського воїна та суспільства в цілому, козацьким духом і прагненням жити вільно на власній землі.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП