Організатор зустрічі – Західноукраїнський національний університет, Почесне консульство Республіки Сенегал в Тернополі, повідомляє відділ інформації та зв’язків з громадськістю вишу.

– Відрадно, що у форумі беруть участь студенти нашого університету, які вбачають у цьому нові можливості для себе. Вірю, що у співпраці із державним підприємством «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» та міжнародною спільнотою ми зможемо реалізувати цікаві ініціативи та знайти нових партнерів для співробітництва, – сказав, зокрема, ректор класичного університету Тернополя Андрій Крисоватий.

У спілкуванні взяли участь директорка дирекції «Медіацентр» ДП «ГДІП» Інна Хоменська, заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Михайло Гапула, директор ННІМВ ім.Б.Гаврилишина ЗУНУ та Почесний консул Республіки Сенегал в м. Тернопіль Ірина Іващук, Почесний консул Угорщини у м.Тернопіль Тетяна Чубак, Почесний консул Республіки Хорватія в Західному регіоні Віталій Запухляк та помічники консулів інших країн.

Інна Хоменська розповіла про культурну дипломатію, що є одним із основних напрямів роботи дирекції «Медіацентру».

Учасники форуму поділилися думками й зазначили, що культурна дипломатія є інструментом для обміну ідеями, інформацією, компонентами культури між державами й народами задля зміцнення взаєморозуміння