У Карітасі Тернопіль відкрили медичний центр

Медичний центр Святого Архангела Рафаїла працює в Карітасі Тернопіль в рамках проєкту: «Ініціатива розширення та розвитку стійкості охорони здоров’я (HEALTH READY)» за підтримки Карітасу України та Cordaid (Нідерланди).

Тепер у медичному центрі Ви можете укласти договір із сімейним лікарем та отримати ряд безкоштовних послуг:

Спостереження за станом здоровʼя, діагностика та лікування захворювань,

Проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки;

Діагностичні дослідження (контроль АТ та пульсу, пульсоксиметрія)

Базові тести та аналізи (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, тропонін);

інструментальна діагностика (ЕКГ, спірометрія);

Направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження; Рецепти на «Доступні ліки»,

Щеплення відповідно до календаря вакцинації;

Комунікація з лікарями вторинної та третинної ланок Особливістю медичного центру Святого Архангела Рафаїла Карітасу Тернопіль – це гідність людини на першому місці. Щоб кожен пацієнт отримав не лише якісну, безкоштовну медичну послуг, а й відчув турботу, підтримку та повагу. Медичний центр Святого Архангела Рафаїла Карітасу Тернопіль співпрацює із електронною системою Helsi, заради зручності та комфорту. Тож доступна, безпечна, якісна та безкоштовна медицина відтепер у Карітасі Тернопіль.