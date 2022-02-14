Покликання людини, яке потім стає долею, відкривається з юних літ, або в час, коли, маючи певний життєвий досвід, людина шукає себе. Потрібно тільки вміти почути той внутрішній голос, котрий веде і супроводжує протягом усього життя.

11 лютого у виставковому залі Художнього музею відбулася презентація виставки тернополянина Сергія Музики «50/50». В експозиції – 50 творів малярства і колажів.

Філолог за освітою і філософ за своєю сутністю, Сергій Музика упродовж професійної кар’єри був і викладачем мовознавчих дисциплін у вишах Тернополя, і керівником закладів середньої освіти – ліцею з поглибленим вивченням іноземних мов Інституту післядипломної освіти, Християнського колегіуму ім. Йосифа Сліпого.

В 1992–1996 рр. Сергій працював головним зберігачем фондів Тернопільського обласного художнього музею. Власне саме тут, у стінах нашого музею відбувалися зустрічі і знайомства з визначними митцями – Діонізієм Шолдрою, Іваном Мердаком та багатьма іншими, які були потужною інтелектуальною силою в оточенні Сергія і, безумовно, вплинули на його розуміння мистецтва і бачення себе в мистецтві.

Від 2018 р. Сергій Музика працює директором Тернопільської художньої школи ім. Михайла Бойчука. У 2021 р. став дипломантом ІІ ступеня обласної мистецької премії ім. Олени Кульчицької.

Образотворенням (як сам визначає) почав займатися у вересні 2019 року. Тоді з’явилися серії колажів «5 копійок до питання Вселенського Україноцентизму», «Сотворення». Роботи Сергія Музики вперше на широкий загал були представлені у лютому-березні 2020 р. в галереї «Бункермуз», на виставці «Три візії» поряд із гобеленами Соломії Бутковської та графікою заслуженого художника України Миколи Дмітруха.

Нині на виставці в експозиції – 50 творів малярства і колажів. Малярські рефлексії автора дають можливість його особистості розкритися естетично і самобутньо. Водночас художні образи не виникають з «нічого», художник звертається до тем, які можна віднести до категорії «вічних» – «Метаморфози», «Містерія неба». Сергій Музика творить сучасне мистецтво, де концептуальна ідея превалює над технікою і засобами виразності. Основною деталлю багатьох його творів є сфера – універсальний символ і досконала форма, яка може вмістити у собі цілий світ. Виставка «50/50» триватиме до 23 лютого.

Ольга ВАВРИК,

заступник директора ТОХМ