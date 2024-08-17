У Гусятинській територіальній громаді розпочав роботу модернізований ЦНАП у форматі Дія Центр

Тепер майже 16 тисяч жителів громади матимуть можливість отримати якісні адміністративні послуги та супутні сервіси за один візит.

У ЦНАПі Гусятинської селищної ради запроваджено 268 адміністративних послуг, зокрема: місцеві послуги, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, державна реєстрація бізнесу та нерухомості, будівельні послуги, послуги ДРАЦС, земельних відносин, дозвільні документи, соціальні та ветеранські послуги.

На облаштування Дія Центру Гусятинської селищної ради спрямовано 603,2 тис. грн зокрема: субвенція з обласного бюджету – 230,2 тис. грн; кошти місцевого бюджету – 373 тис. гривень.

У рамках проєкту ПРООН/SIDA ,,Посилене партнерство для сталого відновлення” закуплено Мобільний кейс для виїзного обслуговування громадян громади.

Також створено 9 віддалених робочих місць у селах Суходіл, Вільхівчик, Личківці, Постолівка, Самолусківці, Городниця, Коцюбинчики, Кривеньке, Сидорів.

Приміщення ЦНАПу обладнано для обслуговування осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми та облаштовано місцем для самообслуговування та оплати адмінзбору.

У приміщенні ЦНАПу функціонує консультативний пункт для бізнесу, а адміністратори надають консультації відвідувачам щодо користування Порталом Дія, допомагають з шерингом документів через мобільний додаток «Дія».

Відвідувачі ЦНАПу можуть скористатися QR-кодом і залишити відгук щодо оцінки якості обслуговування. Це важливо для аналізу роботи ЦНАПу та підвищення ефективності та якості надання адмінпослуг.