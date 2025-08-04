У громадському транспорті Тернополя встановили тривожні кнопки

У всіх маршрутних автобусах і тролейбусах Тернополя завершено встановлення тривожних кнопок, підключених до системи поліції охорони. Наразі такі пристрої функціонують у 158 автобусах та у 43 тролейбусах міста.

Проєкт реалізовано у відповідь на запит суспільства щодо підвищення рівня безпеки у громадському транспорті, інформують у міській раді. Тривожні кнопки дозволяють водієві оперативно подати сигнал до поліції охорони у разі надзвичайної ситуації. На виклик негайно виїжджає наряд реагування.

Наявність відповідних позначок на транспорті має також превентивний ефект – знижує ризик інцидентів і сприяє більшій безпеці для водіїв і пасажирів. Завдяки цьому рішенню громадський транспорт Тернополя став не лише комфортнішим, а й безпечнішим.