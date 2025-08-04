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У громадському транспорті Тернополя встановили тривожні кнопки

04.08.2025

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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У всіх маршрутних автобусах і тролейбусах Тернополя завершено встановлення тривожних кнопок, підключених до системи поліції охорони. Наразі такі пристрої функціонують у 158 автобусах та у 43 тролейбусах міста.

Проєкт реалізовано у відповідь на запит суспільства щодо підвищення рівня безпеки у громадському транспорті, інформують у міській раді. Тривожні кнопки дозволяють водієві оперативно подати сигнал до поліції охорони у разі надзвичайної ситуації. На виклик негайно виїжджає наряд реагування.

Наявність відповідних позначок на транспорті має також превентивний ефект – знижує ризик інцидентів і сприяє більшій безпеці для водіїв і пасажирів. Завдяки цьому рішенню громадський транспорт Тернополя став не лише комфортнішим, а й безпечнішим.

Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, тривожна кнопка, громадський транспорт

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