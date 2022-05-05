На Тернопільщині з’явився Сад перемоги, присвячений майбутній перемозі української армії над російськими окупантами.

Ініціатива належить фермерському господарству «ГАДЗ».

– У цьому саду застосовані найновіші технологічні підходи, які є у сучасному садівництві. Цей блок саджанців закладений за італійською технологією. Вона запозичена із регіону Південний Тіроль. Зокрема, з міста Больцано. Її суть полягає в тому, аби висадити максимальну кількість дерев на одному гектарі та отримати найвищий врожай найкращої якості, – розповів технолог підприємства Тарас Мельник.

У саду встановлять систему протиградових сіток, щоб убезпечити рослини від пошкоджень. Застосовується сучасна система зрошування.

Закладка саду відбувалася торік. У цьому році господарство планує отримати врожай у понад 30 тонн з гектара, а вже згодом обсяги зростуть до 100 тонн з гектара.

Спершу висадка саду була виключно соціальним проектом. Так, інвестори планували збільшити зайнятість місцевого населення, каже Тарас Мельник.

– В залежності від періоду вегетації тут працює від 300 до 1500 людей щороку. Навіть у такий важкий час ми поставили перед собою завдання втримати колектив, щоб люди могли вчасно отримувати заробітну плату, а ми – рухатися вперед, – наголосив Тарас Мельник.

Згодом ініціатива переросла у великий бізнес-проект, який сьогодні підтримує нашу економіку.

– Торік ми інвестували у господарство близько 280 млн грн, у цьому році інвестиції складатимуть близько 300 млн грн, – розповідає засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Гадз. – Хто працює, інвестує, той з кожним днем наближає нашу перемогу.

Колектив підприємства вірить – перемога обов’язково буде. ФГ «ГАДЗ» вже готується зібрати плоди «українського походження».

– 35 га саду висаджено українськими саджанцями, вирощеними в наших кліматичних умовах та нашими людьми. Плоди мають прекрасні смакові якості та високу врожайність, нічим не поступаються іноземним, – зазначив Петро Гадз.