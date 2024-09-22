У Донецькій області загинув 33-річний воїн з Тернополя

Трагічна звістка знову надійшла на Тернопільщину, під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 33-річний тернополянин Михайло Ремжин.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Тернопіль втратив ще одного Героя. Михайло Ремжин (33 роки) загинув 17 вересня на Донеччині, захищаючи Україну. Він віддав життя, виконуючи бойове завдання. Михайло – приклад незламності духу наших воїнів. Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким. Вся громада розділяє ваш біль”, – – ідеться у дописі міського голови.