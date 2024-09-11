У «Дії» зʼявилися три нові документи

У застосунку «Дія» віднині будуть свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це пише пресслужба «Дії».

Тепер не потрібно шукати паперові документи, коли підтверджуєте зміну прізвища, працевлаштовуєтесь або забираєте посилку дружини чи чоловіка.

Щоб документи підтягнулися в «Дію», застосунок потрібно оновити.

Також «Дія» спрощує процес додавання в застосунок свідоцтва про народження дитини — документ зʼявиться там автоматично за податковим номером, якщо номер є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Свідоцтва доступні для всіх громадян України віком від 14 років, які мають верифікований податковий номер.

Також з 9 вересня українці можуть укласти шлюб по відеозв’язку через портал “Дія”. У застосунку проходить весь процес реєстрації шлюбу — від подання заяви до одруження. Через що, тепер молодятам не треба витрачати час на поїздки, пошук вільних дат в установах та перейматися за бюрократію.

У міністерстві цифрової трансформації України наголошують, що нова послуга в Дії особливо важлива для військових. Оскільки тепер захисники та захисниці можуть одружитися, перебуваючи на позиціях.

Також у Дії можна освідчитися другій половинці. Партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке треба відповісти протягом 14 днів.