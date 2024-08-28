У День Незалежності членкині Асоціації відвідали військових у медичних закладах Тернополя із незвичайними подарунками

24 серпня у День Незалежності України представниці ГО «Асоціація жінок України» відвідали одну з медичних установ Тернополя, де проходять лікування й реабілітацію наші воїни.

Захисникам подарували пошиті й наповнені пахучим різнотрав’ям невеликі аромаподушки, розфарбовані жовто-блакитними сердечками.

Такі символічні сувеніри до визначних державних свят — Дня прапора та Дня Незалежності — виготовили для поранених бійців тернополянки, які брали участь у тренінгових програмах зі швейної справи та апсайклінгу у Громадському центрі надання соціальних послуг, який діє при ГО «Асоціація жінок України».

«Запах чебрецю, лаванди, липи, м’яти, меліси, свіжого сіна й інших трав нагадуватимуть військовим, які далеко від рідних, про дім, дитинство, навіюватимуть спокійний сон, сприятимуть відновленню та адаптації. Жінки, які кроїли, розмальовували, шили та наповнювали травами подушки, переконані, що така ароматерапія забезпечить процес швидкого одужання кожного з наших захисників, бо виготовляли ці подушки з любов’ю й глибокою вдячністю кожному бійцю за мужність і жертовність, які вони проявили, захищаючи нас.», – каже голова Асоціації Лариса Римар.

До цього невеликого подарунку додали й смаколики.

«Навіть за умови, що ви у медичному закладі забезпечені якісним харчуванням, увагою лікарів і волонтерів, часточка тієї любові й теплоти, що ми принесли із собою сьогодні, зігріє вас і додасть віри в те, що надалі в кожного з вас усе складеться добре. Нехай аромаподушки навіюють приємні думки про квітучі поляни. Заплющивши очі, ви зможете уявити, що засинаєте серед трав у лузі й вдихаєте їх аромат. Ми дякуємо вам за вашу мужність і самопожертву заради незалежності нашої держави», –­ сказала, звертаючись до військових, голова ГО «Асоціація жінок України» Лариса РИМАР.

Лікарі, які опікуються військовими, розповіли про те, що такі прояви уваги дуже важливі для військових, які опинилися далеко від фронтових товаришів і рідних. Також добрим компонентом для одужання стануть подаровані аромаподушки. Тож представниці Асоціації жінок вирішили й надалі відвідувати військових у медичних закладах краю, а також домовилися про реалізацію у майбутньому спільних проєктів у питанні підтримки ментального здоров’я поранених бійців.

Асоціація жінок України щиро дякує за сприяння в організації зустрічі директору КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» Ярославу Чайківському.

Довідково. Захід став можливим завдяки реалізації Асоціацією жінок України проєкту «Якісні соціальні послуги як засіб подолання викликів та наслідків війни», який виконується в рамках проєкту Європейського Союзу «Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні» (EU4CSOs EmpowerUA) та реалізовується Благодійною організацією «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ РІВНЕ». Публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є одноособовою відповідальністю Асоціації жінок України і за жодних обставин не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.

Джерело: ГО «Асоціація жінок України».