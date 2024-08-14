У центрі Тернополя обмежать час паркування в День міста

На День міста, 15 серпня, у центрі Тернополя з 7 по 10 годину зі сторони вул. Сагайдачного біля Майдану Волі обмежать паркування.

У зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки дорожнього руху та організації спеціальних заходів, тимчасово буде обмежено паркування автотранспорту на ділянці дороги біля Майдану Волі зі сторони вул. Петра Конашевича-Сагайдачного у Тернополі, — йдеться у повідомленні міськради.

На зазначеній ділянці дороги буде працювати евакуатор, який забезпечить дотримання правил паркування та порядок на дорозі. Заборона буде діяти 15 серпня з 7 по 10 годину.

Джерело: Тернопільська міськрада