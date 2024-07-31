У четвер, 1 серпня, на Тернопільщині світла не вимикатимуть

У четвер, 1 серпня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.

Повідомляє тг-канал Світло Тернопільщини.

Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.

Дякуємо споживачам за ощадливе використання електроенергії!