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У четвер, 1 серпня, на Тернопільщині світла не вимикатимуть

31.07.2024

Руслан Іннак

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Новини, Суспільство, Тернопільщина

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У четвер, 1 серпня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.

Повідомляє тг-канал Світло Тернопільщини.

Проте, якщо в енергосистемі  виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.

Дякуємо споживачам за ощадливе використання електроенергії!

Теги: електрика, світло

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