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У частині Тернополя два дні подаватимуть воду з пониженим тиском

29.10.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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29 та 30 жовтня на деяких вулицях Тернополя воду подаватимуть з низьким тиском.

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», через промивку водопровідних мереж на «Сонячному» масиві можлива подача води з пониженим тиском.

29 жовтня з 09:00 год до 17:00 год низький тиск води можливий на вулицях: 15 Квітня (парна сторона), Романа Купчинського, Василя Стуса, Сергія Корольова, Андрія Сахарова, бульв. Симона Петлюри.

30 жовтня з 09:00 год до 17:00 год низький тиск води можливий на вулицях: 15 Квітня (непарна сторона), просп. Злуки (до вул. Мирона Тарнавського), вул. Мирона Тарнавського, Київської, Патріарха Любомира Гузара, Захисників України, Богдана Лепкого, Братів Бойчуків, Василя Симоненка, Володимира Великого, Леся Курбаса, бульв. Пантелеймона Куліша, Полковника Морозенка, бульв. Дмитра Вишневецького.

Теги: Тернопіль, без води, КП "Тернопільводоканал"

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