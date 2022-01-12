Ще у листопаді 2020 року за кошти бучацького мецената, Героя України Петра Гадза у Бучацькій міській лікарні облаштували сучасний кабінет комп’ютерної томографії.



Наразі обладнання на 100 % готове до роботи, однак міська влада з невідомих причин досі не взяла кабінет КТ на баланс та не запустила його роботу.

Колишній головний лікар медзакладу, депутат Тернопільської обласної ради, голова постійної комісії з питань бюджету Олег Щиголь розповідає, ліцензована компанія надала висновок щодо повної готовності кабінету до роботи, тому незрозуміло, чому міська затягує час, позбавляючи людей якісних медичних послуг.

– За кошти бучацького мецената та підприємця Петра Івановича Гадза було проведено повну реконструкцію колишнього рентгенкабінету під кабінет комп’ютерної томографії. Здійснено ремонтні роботи стін, підлоги, стелі – із застосуванням відповідних захисних матеріалів. Встановлено свинцьовані двері та вікно. Змонтовано два потужних кондиціонери для охолодження обладнання. Доставлено та встановлено сам комп’ютерний томограф. Проведено його налаштування та перевірку. Витрати на всі ці роботи становили понад 600 тисяч гривень. Відповідною ліцензованою компанією надано висновок щодо повної готовності до роботи. Чому теперішня міська влада не бере його на баланс та запускає в роботу – невідомо,– пояснив Олег Щиголь.

Петро Гадз, який забезпечив лікарню сучасним кабінетом комп’ютерної томографії, зазначив, що через байдужість міської влади бучаччани змушені робити комп’ютерну томографію у інших містах.

– Через те, що досі КТ не працює, жителі Бучаччини вимушені їздити на томографію в Чортків, Теребовлю чи Тернопіль. Хоча, томограф абсолютно готовий до роботи. Міська комунальна лікарня не може укласти договір на надання певних медичних послуг. Наприклад, лікування інсультів – це випадки, коли час виявлення і початку лікування дуже важливий! Фактично іде на хвилини. А віз і нині там! Можливо, люди, прочитаючи цю інформацію, допоможуть владі зробити так, щоб кабінет КТ запрацював, – наголосив Петро Гадз.