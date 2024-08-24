У Бережанах відкрили сучасне реабілітаційне відділення

Чудова новина для мешканців Бережан та навколишніх сіл. У КНП “Бережанська центральна міська лікарня” відкрилося нове реабілітаційне відділення, де кожен охочий зможе отримати необхідну медичну допомогу абсолютно безкоштовно.

Завдяки співпраці з Національною службою здоров’я України, лікарня має можливість надавати широкий спектр реабілітаційних послуг.

Фізичні вправи, масаж, мануальна терапія та інші методи допоможуть відновити рухові функції та покращити загальний стан здоров’я.

Тут кваліфіковані психологи нададуть необхідну допомогу у подоланні стресу та адаптації до нових умов життя. А досвідчені фахівці розроблять персональний план лікування для кожного пацієнта, враховуючи його особливості та потреби.

Подбали і про навчання та підтримку для родин. близькі пацієнта мають можливість отримаюти консультації щодо догляду за хворим та допомоги у реабілітації в домашніх умовах.

Для того, щоб отримати безкоштовну реабілітацію у КНП “Бережанська центральна міська лікарня” необхідно мати електронне направлення від свого сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста (невролога, травматолога тощо).