У Бережанах розпочали колективне вишивання великої сорочки

У травні 2026 року Всесвітній день вишиванки відзначатимуть у двадцятий раз. Про це повідомила Оксана Муравлева. До ювілейної дати в Бережанах уже розпочали активну підготовку.

З нагоди 20-річчя свята містянки взялися за створення спільної вишитої сорочки, над якою одночасно працюють кілька майстринь. Полотно має значні розміри й розкладене на кілька столів, а центральну частину виробу прикрашає масштабний орнамент.

На світлинах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як жінки разом підбирають нитки, узгоджують елементи візерунка та вишивають традиційний червоно-чорний орнамент. Композиція поєднує квіткові та геометричні мотиви, характерні для бережанського краю.

«Вишивка – це особливий код нації… У кожному стібку відкладається надія та впевненість у майбутньому», – зазначає у дописі Оксана Муравлева.

Планується, що спільна сорочка прикрасить центральну площу Бережан під час святкування ювілею. Нитки для роботи надала Мирослава Кленик.

Паралельно в громаді обговорюють і супровідні заходи до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки: проведення лекцій у школах, дослідження місцевих орнаментів, конкурси дитячих малюнків, презентації, створення відеоісторій про родинні вишиванки, а також можливість організації святкової ходи у вишиванках.

До спільної справи запрошують усіх охочих. Зустрічі для вишивання та обговорення ідей відбуваються у Будинку культури.