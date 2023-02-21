У Бережанах протікає щойно відреставрований дах пам’ятки архітектури національного значення (фото)

Про це у соцмережі «Фейсбук» пише Микола Проців. За його словами, пропіарену «Велику реставрацію» Бережанської Ратуші – пам’ятки архітектури національного значення, можна назвати хіба великим процесом освоєння коштів…
«Тече!..Тече і там, де стара бляха, і там, де нова… У кінці 2022 році МКІП України вдалося виділити частину із раніше запланованих коштів (2980,00 тис. грн.), яку Заповідник освоїв на покрівлю маківки даху годинникової вежі і чистини даху будівлі з заміною пошкоджених дерев’яних конструкцій. Тут з розумінням віднеслася і Бережанська міська рада, яка сесійним рішенням по Програмі охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища міста Бережани на 2022–2024 роки виділила 150,00 тис. грн.», – цитує Микола Проців допис із сторінки Бережанської міської ради.
Втім, як бачимо, кошти дали, а роботу виконали абияк, хоча Бережанська міська рада мала б поцікавитися, що і як було зроблено за 150 тисяч гривень коштів платників податків.