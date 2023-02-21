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У Бережанах протікає щойно відреставрований дах пам’ятки архітектури національного значення (фото)

21.02.2023

Роман Васильович

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Культура, Новини

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У місті Бережани, що на Тернопільщині, наприкінці минулого року виділили чималу суму, аби відреставрувати покрівлю годинникової вежі Бережанської ратуші, що протікала.

Та, схоже, грошей забрало… Інакше як можна пояснити те, що станом на зараз проблема знову «ожила».

Про це у соцмережі «Фейсбук» пише Микола Проців. За його словами, пропіарену «Велику реставрацію» Бережанської Ратуші – пам’ятки архітектури національного значення, можна назвати хіба великим процесом освоєння коштів…

 «Тече!..Тече і там, де стара бляха, і там, де нова… У кінці 2022 році МКІП України вдалося виділити  частину із раніше запланованих коштів (2980,00 тис. грн.), яку Заповідник освоїв на покрівлю маківки даху годинникової вежі і чистини даху будівлі з заміною пошкоджених дерев’яних конструкцій. Тут з розумінням віднеслася і Бережанська міська рада, яка сесійним рішенням  по Програмі охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища міста Бережани на 2022–2024 роки виділила 150,00 тис. грн.», – цитує  Микола Проців допис із сторінки Бережанської міської ради.

Втім, як бачимо, кошти дали, а роботу виконали абияк, хоча Бережанська міська рада мала б поцікавитися, що і як було зроблено за 150 тисяч гривень коштів платників податків.

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Джерело: Тернополянни

Теги: Бережанська ратуша, ремонт покрівлі, протікає дах

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