У 64-х багатоквартирних будинках Тернополя проведуть ремонти: адреси

У Тернополі в64-х багатоквартирних будинках проведуть ремонти на умовах співфінансування. На засіданні виконавчого комітету внесли зміни в рішення виконавчого комітету «Про затвердження титульного списку ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2024 рік».

До списку включено 64 адреси, де проведуть ремонти житлового фонду на умовах співфінансування на загальну суму 19 850, 00 тис. грн. Зокрема, заплановані ремонти покрівель, заміна та оновлення внутрішньобудинкових інженерних мереж, ремонт ліфтів, прибудинкових територій та інші капітальні роботи.

Ці роботи будуть виконуватись першочергово, відповідно до умов співфінансування, що передбачає залучення коштів як з міського бюджету, так і від мешканців будинків.

Нагадаємо, що у багатоквартирних будинках Тернополя на умовах співфінансування можна провести ремонт житлового фонду – від покрівель до ремонту прибудинкової території. За більш детальною інформацією необхідно звернутися в управління ЖКГ Тернопільської міської ради за адресою вул. Миколая Коперника, 1, тел. (0352) 52-52-18.