Цього тижня ворог може посилити атаки.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, пов’язано це із святкуванням Дня Незалежності України.

Жителям краю рекомендують бути обережними і не нехтувати перебуванням в укриттях під час повітряної небезпеки.

“Ви чуєте, що почастішали повітряні тривоги. Звертаюся до всіх, ховайтеся в тих укриттях, які визначені. Ми надали дозволи на роботи тих об’єктів громадського харчування, які знаходяться в об’єктах подвійного призначення. Вони можуть використовуватися як об’єкти захисту. Перебувайте під час повітряних тривог у цих укриттях. Ворог лютує. Їх злить те, що наближається наш День Незалежності. Думаю, що вони можуть готувати неприємні сюрпризи. Якщо ми спускаємося до укриття, ми точно будемо захищені”, – зазначив Володимир Труш.

На День Державного Прапора та День Незалежності в області посилять патрулювання правоохоронці та військовослужбовці. При виявленні диверсійних груп просять повідомляти у поліцію.