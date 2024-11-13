Тринадцять громад стали новими учасниками «Марафону лип» від «Контінентал»

«Контінентал Фармерз Груп» учергове проводить щорічну екологічно-соціальну акцію з висадки медодайних дерев «Марафон лип».

Цьогоріч участь у ній бере тринадцять активних громад із Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Івано-Франківської областей, які протягом листопада здійснюють на території своїх населених пунктів висадку понад 1,5 тисяч саджанців лип. Таким чином, загальна кількість дерев, висаджених у рамках «Марафону лип» із 2019 року, перевищить 12 тисяч. На Тернопільщині долучилися до заходу жителі Зборівської, Копичинецької, Підволочиської та Козівської ТГ.

Традиційно метою проєкту залишається збільшення площ медодайних насаджень на територіях, де поширене пасічництво, та підтримка бджолярської кооперації. Разом із тим, у поточному сезоні «Контінентал» оновив його формат, зробивши акцент на озелененні громад і облаштуванні рекреаційних зон — створенні або відновленні парків, скверів та алей.

«Цьогоріч ми вирішили дещо переформатувати цей проєкт і надати ініціативним громадам реальний інструмент для суттєвого покращення їхнього благоустрою. Адже це один із напрямів, якому Компанія стабільно приділяє значну увагу при реалізації своєї соціальної політики, — коментує координатор “Марафону лип”, начальник відділу КСВ “Контінентал” Андрій Михайлиця. — Якщо в попередні роки місцем висадки лип громади обирали переважно локації, що знаходилися поза межами населених пунктів, зокрема — на території лісомисливських господарств, то тепер ми закликали їх озеленити безпосередньо свої села та містечка. Ми раді, що ідея створення затишних зон для відпочинку мешканців відгукнулася багатьом громадам. Екологічний аспект акції якнайкраще відповідає стратегії сталого розвитку, якої дотримується “Контінентал”. Звісно, користь від появи нових медодайних насаджень відчують і місцеві бджолярі».