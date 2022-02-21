Тернопільська «Нива» продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату України першої ліги.

16 лютого в Івано-Франківську жовто-зелені протистояли місцевому «Прикарпаттю» та зазнали мінімальної поразки. Усі голи були забиті у першому таймі.

Спершу капітан господарів Василь Цюцюра на 31-й хвилині реалізував пенальті, яке сам і заробив. У межах штрафної площі не за правилами його зустрів Тарас Мороз. На 43-й хвилині перевагу франківців подвоїв Роман Барчук, який скористався серією помилок від тернополян і з близької відстані розстріляв ворота Жупанського. Проте ще до перерви «Ниві» вдалося один гол провести у відповідь. Відзначився Руслан Дедух, якому асистував один із потенційних новачків.

У другому таймі команди голів не забивали. Натомість тренери обох команд зробили чималу кількість замін. До слова, ближчими до взяття воріт все ж були тернопільські футболісти. Але фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу «Прикарпаття».

«Прикарпаття» – «Нива» – 2:1 (2:1).

18 лютого черговий контрольний поєдинок футболісти «Ниви» провели проти бронзового призера чемпіонату Львівщини – «Фенікса» з Підмонастиря.

Матч, що пройшов за переваги тернополян завершився мінімальною перемогою «Ниви» – 1:0. Єдиний та переможний м’яч у ворота аматорів на 37-й хвилині провів ударом головою центральний захисник жовто-зелених Максим Демчук ще до перерви.

Надалі ігровою перевагою володіли тернополяни, але чисельні гольові моменти реалізувати не вдалося.

«Фенікс» – «Нива» – 0:1 (0:1).

19 лютого ФК «Нива» провів спаринг із командою «Рух U-17». З юнаками львівської команди тернополяни зіграли два тайми по 35 хвилин. Футболісти «Ниви» відкрили рахунок на 25-й хвилині, коли один із потенційних новачків потужним ударом з лінії штрафної площі вразив ближній кут воріт «рухівців». Однак за дві хвилини рахунок став рівним. Андрій Зінь віддав занадто слабку передачу назад на Жупанського, чим і скористався форвард львів’ян, перехопивши м’яч та відправивши його вже у порожні ворота.

Але ще до перерви тернополяни зуміли вдруге вийти вперед. Максим Проців був першим на добиванні після сейву воротаря львівської команди.

А одразу після короткої перерви Богдан Козак, який вийшов на заміну, збільшив перевагу жовто-зелених. Півзахисник «Ниви» скористався чудовою фланговою передачею від партнера та відправив м’яч у дев’ятку воріт суперників.

Юні «рухівці» чинили опір до останнього і зуміли відіграти ще один м’яч, упіймавши «Ниву» на контратаці. Але останнє слово у цьому поєдинку було за тернополянами. Остаточний рахунок у грі встановив Олександр Кобеля. Нападник відібрав м’яч на чужій половині поля, увійшов до штрафного майданчика та пробив повз голкіпера.

«Рух U-17» – «Нива» – 2:4 (1:2).

Заключний спаринг на винниківських зборах «Нива» проведе сьогодні, у середу. Суперник тернополян буде луцька «Волинь».