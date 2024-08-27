Троє мешканців п’ятиповерхівки у Тернополі отруїлись чадним газом

24 серпня у Тернополі на вулиці Дружби у квартирі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку троє людей постраждали внаслідок несправності газової колонки.

До приїзду рятувальників двох потерпілих, що перебували у стані свідомості, вивели на свіже повітря. Рятувальники за допомогою медичних нош транспортували до карети швидкої потерпілу, котра була без свідомості.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікувального закладу з ознаками отруєння чадним газом у стані середньої важкості.

“Чадний газ – одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях з газовими приладами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя!”, – наголошують у ДСНС.