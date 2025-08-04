Троє людей постраждало у ДТП на Тернопільщині

Три автопригоди з потерпілими зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернопільщини минулими вихідними. Тілесні ушкодження отримало троє людей, повідомляють у поліції області.

Три транспортних засоби зіткнулися в селі Плотича. Аварія трапилася 2 серпня близько 18:40 на вулиці Центральна. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля SKODA SUPERB не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із мотоциклом марки Mustang, який рухався у попутному напрямку. У результаті удару мототранспорт відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з автомобілем марки BMW 320D. До лікарні потрапив кермувальник мотоцикла 2003 року народження. Чоловікові надали меддопомогу без госпіталізації.

Повідомлення про ще одну автопригоду надійшло від лікаря екстреної медичної допомоги на спецлінію поліції близько 22:40. Біля автозаправної станції на Підволочиській трасі під колесами авто опинився перехожий. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW 320 D, рухаючись в напрямку с. Смиківці, допустив наїзд на неповнолітнього пішохода. 16-річний тернополянин переходив проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. Потерпілого з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Ще одна автотроща з потерпілими трапилася 3 серпня в обласному центрі. Близько 22:30 на вулиці Збаразька кермувальник Fiat Punto допустив наїзд на 48-річного водія електросамоката. Останнього з переломами та іншими травмами госпіталізували.

У всіх учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини нещасть встановлюють слідчі поліції.