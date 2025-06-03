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Троє чоловіків загинули на підприємстві біля Тернополя

03.06.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Трагедія сталася у п’ятницю, 30 травня. До співробітників відділення поліції №1 м. Тернопіль надійшло повідомлення від рятувальників про те, що на підприємстві в селі Мишковичі загинули троє працівників.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілі  — чоловіки віком 42, 43 та 50 років. Під час виконання робіт з очищення ємності вони втратили свідомість та померли. Тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті, повідомляють у поліції області.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Теги: Тернопільщина, нещасний випадок, загинули на підприємстві

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