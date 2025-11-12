ТНПУ посів перше місце серед закладів вищої освіти України за кількістю працевлаштованих випускників у закладах загальної середньої та професійної освіти

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1487 від 11 листопада 2025 року Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка посів перше місце серед закладів вищої освіти України за кількістю працевлаштованих випускників у закладах загальної середньої та професійної освіти, що отримають одноразову адресну грошову допомогу.

Високого результату вдалося досягти завдяки налагодженню дієвих зв’язків університету з роботодавцями та випускниками, активній роботі щодо сприяння працевлаштуванню й забезпечення першим робочим місцем молодих фахівців. Такі кроки щороку підтверджують високі показники конкурентоспроможності університету на ринку освітніх послуг.

Джерело: Навчально-науковий центр якості освіти ТНПУ