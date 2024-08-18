Тернополянину заблокували банківську картку і він помстився у дикий спосіб

Упродовж півроку молодий чоловік через відеоканал підтримки із сервісних питань одного з банків вісім разів телефонував і демонстрував оператору свій статевий член. Врешті терпець у працівників фінансової установи увірвався, і вони звернулися із заявою у поліцію.

Стосовно чоловіка завели кримінальне провадження за статтею ч.1 ст. 296 КК (хуліганство). На суді той пояснив свою асоціальну поведінку тим, що йому заблокували банківську картку, і таким чином він мстив.

Примітно, що хулігану усе зійшло з рук – Тернопільський міськрайонний суд звільнив його від кримінальної відповідальності – у зв’язку з дійовим каяттям.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст. 296 КК України визнав повністю та вказав, що у нього в АТ «СЕНС БАНК» був відкритий особовий рахунок. Через деякий час йому стало відомо що його банківський рахунок заблокований, що його дуже обурило та стало причиною неправомірний дій. Відтак він на протязі тривалого часу 2024 року телефонував на відеочат банку, через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», та демонстрував оператору з сервісних питань свій статевий орган. У вчиненому щиро розкаюється та обіцяє не допускати подібного роду порушень.

Обвинувачений ОСОБА_3 , визнавши свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, за обставин, викладених у обвинувальному акті, повністю погодився зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що її підтверджують, відмовився від їх дослідження під час судового розгляду.

Суд, з`ясувавши думку учасників судового розгляду щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню та порядку їх дослідження, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються, з`ясувавши при цьому, чи правильно розуміють обвинувачений та інші учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, а також роз`яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку.

До закінчення з`ясування обставин по справі обвинувачений ОСОБА_3 подав письмове клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв`язку із дійовим каяттям, оскільки він повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, активно сприяв його розкриттю та щиро розкаявся, про що подав письмове клопотання.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст.45КК України – у зв`язку із дійовим каяттям.

Заслухавши клопотання обвинуваченого, який просить клопотання задовольнити, міркування прокурора, який не заперечив щодо задоволення заявленого клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2024 Справа №607/14200/24 Провадження №1-кп/607/1697/2024

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040000593 від 04 березня 2024 року про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернополя, українця, громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

29.01.2024, близько 09 год. 46 хв., обвинувачений ОСОБА_3 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось в зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокійний відпочинок громадян та дотримання правил поведінки в побуті, маючи на меті показати свою винятковість, пов`язану з неповагою до особи та людської гідності, діючи з винятковим цинізмом, під малозначимим приводом раптово почав здійснювати хуліганські дії, а саме здійснивши відео дзвінок через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», спрямував відеокамеру свого мобільного телефону на нижню частину тулуба та оголивши свій статевий орган, демонстрував його оператору з сервісних питань ОСОБА_5 .

Крім цього, 26.02.2024 близько 08 год. 35 хв, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось в зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокійний відпочинок громадян та дотримання правил поведінки в побуті, маючи на меті показати свою винятковість, пов`язану з неповагою до особи та людської гідності, діючи з винятковим цинізмом, під малозначимим приводом раптово почав здійснювати хуліганські дії, а саме здійснивши відео дзвінок через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», спрямував відеокамеру свого мобільного телефону на нижню частину тулуба та оголивши свій статевий орган, демонстрував його оператору з сервісних питань Письменській ОСОБА_6 .

Також, 01.04.2024 близько 18 год 20 хв, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось в зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокійний відпочинок громадян та дотримання правил поведінки в побуті, маючи на меті показати свою винятковість, пов`язану з неповагою до особи та людської гідності, діючи з винятковим цинізмом, під малозначимим приводом раптово почав здійснювати хуліганські дії, а саме здійснивши відео дзвінок через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», спрямував відеокамеру свого мобільного телефону на нижню частину тулуба та оголивши свій статевий орган, демонстрував його оператору з сервісних питань ОСОБА_7 .

Окрім цього, 26.04.2024 близько 22 год 42 хв, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось в зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокійний відпочинок громадян та дотримання правил поведінки в побуті, маючи на меті показати свою винятковість, пов`язану з неповагою до особи та людської гідності, діючи з винятковим цинізмом, під малозначимим приводом раптово почав здійснювати хуліганські дії, а саме здійснивши відео дзвінок через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», спрямував відеокамеру свого мобільного телефону на нижню частину тулуба та оголивши свій статевий орган, демонстрував його оператору з сервісних питань ОСОБА_8 .

21.05.2024, близько 22 год 59 хв, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось в зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокійний відпочинок громадян та дотримання правил поведінки в побуті, маючи на меті показати свою винятковість, пов`язану з неповагою до особи та людської гідності, діючи з винятковим цинізмом, під малозначимим приводом раптово почав здійснювати хуліганські дії. а саме здійснивши відео дзвінок через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», спрямував відеокамеру свого мобільного телефону на нижню частину тулуба та оголивши свій статевий орган, демонстрував його оператору з сервісних питань ОСОБА_9 .

Також, 30.05.2024 близько 07 години 13 хвилин, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось в зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокійний відпочинок громадян та дотримання правил поведінки в побуті, маючи на меті показати свою винятковість, пов`язану з неповагою до особи та людської гідності, діючи з винятковим цинізмом, під малозначимим приводом раптово почав здійснювати хуліганські дії, а саме здійснивши відео дзвінок через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», спрямував відеокамеру свого мобільного телефону на нижню частину тулуба та оголивши свій статевий орган, демонстрував його оператору з сервісних питань ОСОБА_10 .

Крім цього, 30.05.2024 близько 07 год 14 хв, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось в зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокійний відпочинок громадян та дотримання правил поведінки в побуті, маючи на меті показати свою винятковість, пов`язану з неповагою до особи та людської гідності, діючи з винятковим цинізмом, під малозначимим приводом раптово почав здійснювати хуліганські дії, а саме здійснивши відео дзвінок через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», спрямував відеокамеру свого мобільного телефону на нижню частину тулуба та оголивши свій статевий орган, демонстрував його оператору з сервісних питань ОСОБА_10 .

Крім цього, 30.05.2024 близько 07 год 22 хв, обвинувачений ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось в зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокійний відпочинок громадян та дотримання правил поведінки в побуті, маючи на меті показати свою винятковість, пов`язану з неповагою до особи та людської гідності, діючи з винятковим цинізмом, під малозначимим приводом раптово почав здійснювати хуліганські дії, а саме здійснивши відео дзвінок через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», спрямував відеокамеру свого мобільного телефону на нижню частину тулуба та оголивши свій статевий орган, демонстрував його оператору з сервісних питань ОСОБА_10 .

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальний проступок передбачений ч.1 ст.296 КК України хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних проступків, передбачених ч.1 ст. 296 КК України визнав повністю та вказав, що у нього в АТ «СЕНС БАНК» був відкритий особовий рахунок. Через деякий час йому стало відомо що його банківський рахунок заблокований, що його дуже обурило та стало причиною неправомірний дій. Відтак він на протязі тривалого часу 2024 року телефонував на відеочат банку, через канал підтримки по сервісним питанням за допомогою застосунку «Сенс», та демонстрував оператору з сервісних питань свій статевий орган. У вчиненому щиро розкаюється та обіцяє не допускати подібного роду порушень.

Обвинувачений ОСОБА_3 , визнавши свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, за обставин, викладених у обвинувальному акті, повністю погодився зі всіма зібраними в процесі досудового розслідування доказами, що її підтверджують, відмовився від їх дослідження під час судового розгляду.

Суд, з`ясувавши думку учасників судового розгляду щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню та порядку їх дослідження, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються, з`ясувавши при цьому, чи правильно розуміють обвинувачений та інші учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, а також роз`яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку.

До закінчення з`ясування обставин по справі обвинувачений ОСОБА_3 подав письмове клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв`язку із дійовим каяттям, оскільки він повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, активно сприяв його розкриттю та щиро розкаявся, про що подав письмове клопотання.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст.45КК України – у зв`язку із дійовим каяттям.

Заслухавши клопотання обвинуваченого, який просить клопотання задовольнити, міркування прокурора, який не заперечив щодо задоволення заявленого клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Стаття 45 КК України передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям, особи, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Згідно примітки до вказаної статті корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, вчинене обвинуваченим ОСОБА_3 , що передбачене ч. 1 ст. 296 КК України, класифікуються як кримінальний проступок та у відповідності з приміткою до ст. 45 КК України не вважається корупційним кримінальним правопорушенням, а також не пов`язане із порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст.286КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 року № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» дійове каяття полягає в тому, що після вчинення злочину особа щиро покаялась, активно сприяла його розкриттю та повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду.

Таким чином, вирішуючи клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд приймає до уваги те, що він повністю визнав свою вину та щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, вчиненим кримінальним правопорушенням не було завдано збитків та не заподіяно шкоди, вчинене кримінальне правопорушення не вважається корупційними та не пов`язане із порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції та приходить до переконання, що наявні всі обов`язкові підстави, передбачені ст. 45 КК України, для звільнення обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям.

За вказаних обставин, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211040000593 від 04 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.296 КК України, слід закрити та звільнити обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, у відповідності до ст. 45 КК України у зв`язку із дійовим каяттям.

Категорія справи № 607/8759/23: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров’я населення; Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Надіслано для оприлюднення: 28.06.2024. Зареєстровано: 28.06.2024. Забезпечено надання загального доступу: 01.07.2024.

Дата набрання законної сили: 05.07.2024

Номер судового провадження: 1-кп/607/673/2024

Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12023216040000417