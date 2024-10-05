Тернополянин віддав шахраєві 54 тисячі за неіснуючий ноутбук

Шахрайство, пов’язане з купівлею товару через Інтернет, зареєстрували співробітники Тернопільського районного управління поліції. Потерпілий перерахував 54 000 гривень за ноутбук, якого так і не отримав.

На різних платформах зловмисники заманюють покупців товарами зі значними знижками. При цьому обов’язковою умовою є часткова або повна оплата, а це – головні ознаки шахрайської пастки. Як тільки кошти надходять на рахунки, аферисти зникають з привласненими грошима.

Від такого злочину потерпів 37-річний місцевий житель. Чоловік на одному із сайтів знайшов оголошення про продаж ноутбука. Продавець пообіцяв відправити товар після оплати. Тернополянин перерахував на його рахунок 54 000 гривень, після цього зв’язок з останнім було втрачено.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів для розкриття злочину та застерігають від афер.

При купівлі товару через Інтернет слід детально обговорити з продавцем головні умови покупки: найменування і характеристики, стан товару, вартість, спосіб доставлення. Найбільшим ризиком бути обманутим – передоплата за товар. Зараз усі поштові служби пропонують послуги оплати після перевірки самого товару, тому намагайтеся узгодити з продавцем саме такий спосіб оплати. До того ж платіж після перевірки якості захищає від ризиків як продавця, так і покупця.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102» або у Департамент кіберполіції Національної поліції України – за номером 0 (800)50-51-70, радять у відділі комунікації обласної поліції.