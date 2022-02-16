У китайському Пекіні чоловічою естафетою продовжилась біатлонна програма зимових Олімпійських ігор 2022 року. Наша збірна у складі Богдана Цимбала, Артема Прими, Антона Дудченка та Дмитра Підручного посіла у цій гонці 9-е місце серед 21-ї команди-учасниці.

Коментар виступу капітана чоловічої збірної України з біатлону Дмитра Підручного подає сайт НОК України. «У кожного спортсмена на кожну гонку стоїть завдання відпрацювати на максимум, показати кращий результат. На жаль, сьогодні наша команда з цим не впоралася. Ні на стрільбі, ні на трасі. Треба розібратися в помилках, – сказав біатлоніст. – Про свій етап можу сказати: на стрільбі стоячи не впорався зовсім. Два штрафних кола – це неприпустимо. Це завадило підтягнути команду на, можливо, одну позицію вище. По трасі намагався зробити максимум. На останньому колі боротьба з австрійцем була більш тактична. На останніх метрах зробив фінішний ривок й цього вистачило, щоб його випередити».

Додамо, що наша чоловіча команда ще має шанс сказати своє слово на цій Олімпіаді завдяки кваліфікації в мас-старт Підручного та Прими.

Василь СЕНТИК