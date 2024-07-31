Тернополянка Ніна Фіалко отримала відзнаку «Золотий письменник України»

На липневому засіданні обласного літературного об’єднання, яке традиційно відбулося в останню неділю місяця, сталася неординарна подія. Наша землячка, відома в Україні та за її межами письменниця-романістка Ніна Фіалко отримала літературну відзнаку «Золотий письменник України» 2024 року. Нагорода була започаткована у 2012 р. конкурсом «Коронація слова». Вона особливо цінна тим, що нагороджуваних обирає не якесь конкретне журі за певними об’єктивними чи суб’єктивними критеріями, а самі читачі. «Золоте» звання отримують ті письменники, чиї тиражі паперових книжок перевищили сто тисяч примірників.

Обмовлюся, що шлях цієї нагороди до Ніни Іванівни був довгим і тернистим, майже як у деяких персонажів її романів, але продовжувати цю тему не буду, щоб ложкою дьогтю не псувати солодкий смак тріумфу.

Статуетку вручила голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Валентина Семеняк.

Тарас КОМАРИНСЬКИЙ