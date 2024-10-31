Тернополянам роз’яснили, що робить газорозподільна організація, а що постачальник

Що робить газорозподільна організація, а що постачальник? Споживачі газу часто плутають їхні обов’язки та особові рахунки.

У ПрАТ “Тернопільміськгаз” нагадують, що постачальники газу продають газ та отримують плату за спожиті вами кубометри.

Газорозподільна організація здійснює розподіл природнього газу до кожного споживача. Зокрема, його доставку, облік спожитого газу, обслуговування газових мереж, приладів та лічильників, ліквідацію аварійних ситуацій тощо.

Тому показники газового лічильника ви передаєте у ПрАТ “Тернопільміськгаз” та оплачуєте плату за розподіл газу.

Номер особового рахунку в газорозподільній організаці складається до 7-ми цифр, а постачальник – з 9-ти. Будьте уважними! При передачі показників газового лічильника та оплаті розподілу газу вказуйте ваш особовий рахунок оператора ГРМ, що містить до 7 -ми цифр.