23 січня завершився чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з інвалідністю. Ще одну медаль золотого гатунку здобув представник Тернопільського «Інваспорту» Тарас Радь на чемпіонаті Світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

Такі змагання завершились у норвезькому Ліллехаммері. Відтак, в останній день перегонів, виступаючи у лижній змішаній мікс естафеті 4×2,5 км, Тарас Радь разом із колегами по команді Людмилою Ляшенко та Павлом Балем вибороли золоті нагороди. Таким чином, на змаганнях світової першості нашому землякові вдалося здобути повний комплект медалей: окрім «золота» у лижній змішаній мікс естафеті, Тарас завоював також «срібло» у біатлоні на середній дистанції у 10 км та «бронзу» у біатлоні-спринт на дистанції 6 км.

Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону є вихованцем ДЮСШ «Інваспорт», студентом факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Тренер спортсмена – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Додамо, що у медальному заліку чемпіонату Світу із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору у норвезькому Ліллехаммері Україна посіла друге місце, завоювавши шість золотих.