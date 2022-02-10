Інформаційний лист

Шановні колеги!

1 6 лютого 202 2 року (початок об 11.00 год.)

у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбудуться науково-краєзнавчі читання

«Патріарх Йосиф Сліпий – будівничий української церкви, духовний провідник нації»

(до 130-річчя від дня народження)

Передбачається робота за темами:

Дитинство та юність Йосифа Сліпого (Коберницького-Дичковського), родинні зв`язки;

Йосиф Сліпий як ректор Богословської академії, будівничий церкви, меценат;

Роки заслання та терпінь Йосифа Сліпого;

Римський період в діяльності Кардинала;

Вшанування пам`яті Патріарха в Україні та за її межами;

Вплив Андрея Шептицького на духовне становлення та громадянську позицію Йосифа Сліпого;

Участь греко-католицького духовенства у просвітництві та патріотичному вихованні галичан ХІХ-ХХ ст.;

Страдницький шлях мучеників за віру після ліквідації УГКЦ;

Підпільна діяльність переслідуваної церкви;

Експансія Російської православної церкви у Східній Галичині після Другої світової війни;

Відродження греко-католицької церкви в незалежній Українській державі;

Фонд УГКЦ та Йосифа Сліпого в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Офіційна мова читань – українська.

Для участі в науково-краєзнавчих читаннях просимо надіслати заявки доповіді (виступу, повідомлення) українською мовою до 0 1 . 02 .202 2 року на електронну адресу (e-mail) museum.tokm.te@ukr.net з інформацією про автора: місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, контактні телефони (робочий, домашній або мобільний), електронна пошта.

Адреса оргкомітету:

46008, Тернопіль, Площа Героїв Євромайдану, 3

Тернопільський обласний краєзнавчий музей

е-mail: museum.tokm.te@ukr.net

Додаткова інформація:

моб. 0673542681 – Чеканова Наталія Богданівна, координатор.