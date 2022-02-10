Інформаційний лист
Шановні колеги!
16 лютого 2022 року (початок об 11.00 год.)
у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбудуться науково-краєзнавчі читання
«Патріарх Йосиф Сліпий – будівничий української церкви, духовний провідник нації»
(до 130-річчя від дня народження)
Передбачається робота за темами:
- Дитинство та юність Йосифа Сліпого (Коберницького-Дичковського), родинні зв`язки;
- Йосиф Сліпий як ректор Богословської академії, будівничий церкви, меценат;
- Роки заслання та терпінь Йосифа Сліпого;
- Римський період в діяльності Кардинала;
- Вшанування пам`яті Патріарха в Україні та за її межами;
- Вплив Андрея Шептицького на духовне становлення та громадянську позицію Йосифа Сліпого;
- Участь греко-католицького духовенства у просвітництві та патріотичному вихованні галичан ХІХ-ХХ ст.;
- Страдницький шлях мучеників за віру після ліквідації УГКЦ;
- Підпільна діяльність переслідуваної церкви;
- Експансія Російської православної церкви у Східній Галичині після Другої світової війни;
- Відродження греко-католицької церкви в незалежній Українській державі;
- Фонд УГКЦ та Йосифа Сліпого в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.
Офіційна мова читань – українська.
Для участі в науково-краєзнавчих читаннях просимо надіслати заявки доповіді (виступу, повідомлення) українською мовою до 01.02.2022 року на електронну адресу (e-mail) museum.tokm.te@ukr.net з інформацією про автора: місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, контактні телефони (робочий, домашній або мобільний), електронна пошта.
Адреса оргкомітету:
46008, Тернопіль, Площа Героїв Євромайдану, 3
Тернопільський обласний краєзнавчий музей
е-mail: museum.tokm.te@ukr.net
Додаткова інформація:
моб. 0673542681 – Чеканова Наталія Богданівна, координатор.