Тернопільський обласний краєзнавчий музей є одним з найкращих в Україні! – голова облради Михайло Головко

Тернопільський обласний краєзнавчий музей відзначає 110-річчя з часу заснування.

30 травня Тернопільський обласний краєзнавчий музей відзначив 110-ту річницю від дня заснування. З цієї нагоди у закладі окрім урочистостей провели екскурсії виставковими проектами та музейною експозицією, а також цікаві майстер-класи.

Мистецька імпреза з цієї нагоди зібрала сьогодні тих, хто вивчає, досліджує, цінує і захоплюється культурною та історичною спадщиною українського народу.

“Наш краєзнавчий музей – один з найкращих в Україні! Це національна скарбниця, яка зберігає безцінні колекції експонатів. Тут працюють люди, які присвятили своє життя розвитку музейної справи, дбайливо зберігають, примножують і відкривають це багатство світу. Дякую колективу музею за те, що своєю щоденною працею ви прокладаєте мости між минулим, сьогоденням та майбутнім, виховуєте почуття прекрасного, повагу до народних традицій, історії, культури, любов до національного мистецтва”, – сказав на святкуванні голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Загалом Українському народу є чим пишатися і чим здивувати світ! Сьогодні від музейників також залежить те, якою постане Україна після війни і якими виростуть наступні покоління українців.

“Бажаю Тернопільському обласному краєзнавчому музею невпинного розвитку та процвітання, цікавих проектів, унікальних експонатів та вдячних відвідувачів. Зберігаємо, шануємо, примножуємо – тому перемагаємо!” – резюмував очільник області.

Довідково: Тернопільський обласний краєзнавчий музей заснований у 1913 році. Офіційно відкритий 13 квітня 1913 року як Музей Подільський Товариства «Народної школи» (засновник — польський географ Станіслав Сроковський, який також уклав путівник по музею. Вже тоді у фондах музею налічувалося майже 10 тис. експонатів. 3 травня 1932 року в Тернополі почав діяти Подільський музей при Кружку «Рідної школи», чия історія тісно пов’язана з іменем професора Тернопільської гімназії «Рідна школа» Якима Яреми. Станом на 1936 рік його музейна колекція налічувала 2340 експонати, що були розміщені у 10-ти відділах. Обидва вищевказані музейні заклади проіснували в Тернополі до часу вступу у місто червоної армії 17 вересня 1939 р. У період зміни влади Подільський музей товариства «Народна школа» був майже повністю пограбований, зникла також частина експонатів Подільського музею при Кружку «Рідна школа».

Більше дізнатися про музей можна на Вікіпедії.