За станом на 28 лютого у тернопільському «Карітасі» перебуває 45 внутрішньо переміщених осіб. Однак, стверджують, в організації, що готові у разі потреби їхню кількість збільшувати.

За 4 доби у тернопільському «Карітасі» зігріли, одягнули, нагодували та забезпечили ночівлею 120 людей.

Біженці теж активно долучаються до спільної роботи: беруться за будь-яку роботу.

Щодня у «Карітасі» отримують допомогу: люди привозять найнеобхідніше та їжу.

Приходять волонтери допомагати, сортувати пакунки, розвантажувати та завантажувати машини з провізією.

Так відправили машину в київську обласну дитячу лікарню: поїхали підгузники, харчування та засоби гігієни маленьким, які зараз там на лікуванні.

Люди привозять гарячі обіди щоби нагодувати наших підопічних, а в цей час – волонтери облаштовують дитячу кімнату, де найменші наші гості змогли б гратися та скоріше забувати всі ті страшні події, які вони побачили на власні очі.