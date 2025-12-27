Тернопільські волейбольні команди зіграли чергові поєдинки у Суперлізі

19 – 21 грудня тернопільські волейбольні команди «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» і «Галичанка-ЗУНУ» провели чергові поєдинки у Суперлізі України 2025-2026.

У 4-му турі тернопільський ВК «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» зустрічався відповідно із волейбольними командами вінницьким «МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос» , хмельницьким «Поділлям» і «Епіцентр-Подоляни» (Городок, Хмельницька область).

Пропонуємо вашій увазі результати поєдинків.

19 грудня. «МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос» – «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» – 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).

20 грудня. «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» – «Поділля» – 3:1 (24:26, 25:19, 29:27, 25:18).

Найрезультативнішим гравцем матчу став волейболіст «Поліції охорони» Артем Горошко, який набрав 23 очки.

21 грудня. «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» – «Епіцентр-Подоляни» – 3:0 (15:25, 14:25, 15:25).

«Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» після десяти зіграних поєдинків має 11 очок і займає п’яте місце у турнірній таблиці Суперліги України 2025-2026 серед чоловічих команд.

20–21 грудня у 6-му турі тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» зустрічалася із вінничанками з ВК «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ».

Пропонуємо вашій увазі результати поєдинків.

20 грудня. «Галичанка-ЗУНУ» – «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» – 2:3 (25:21, 27:25, 20:25, 25:27, 12:15).

21 грудня. «Галичанка-ЗУНУ» – «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» – 1:3 (14:25, 18:25, 25:22, 20:25).

Після десяти поєдинків в активі «Галичанки-ЗУНУ» одне очко й відповідно останнє місце у турнірній таблиці Суперліги України 2025-2026 серед жіночих команд.