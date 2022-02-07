5–6 лютого у Тернополі відбувся п’ятий тур чемпіонату вищої ліги-Дмарт серед чоловічих команд. Суперниками тернопільського «ДСО-ЗУНУ-Динамо» були «Локомотив – Збірна Харківської області-1» (м. Харків) і «ШВСМ-СумДУ» (м. Суми).

5 лютого у поєдинку із харківськими волейболістами беззаперечними лідерами були тернополяни, які здобули перемогу у всіх трьох партіях.

«ДСО-ЗУНУ-Динамо» – «Локомотив – Збірна Харківської області-1» (Харків) – 3:0 (25:11, 25:19, 25:19).

Наступного дня тернопільські волейболісти знову святкували перемогу, впевнено здолавши сумчан.

ШВСМ-СумДУ» (Суми») – «ДСО-ЗУНУ-Динамо» – 0:3 (11:25, 19:25, 16:25).

26 і 27 лютого у шостому турі чемпіонату вищої ліги-Дмарт «ДСО-ЗУНУ-Динамо» зустрінеться у Луцьку із ВСК «МХП-Вінниця» (Тростянець) і ВК «Житичі-ДЮСШ-Поліський університет» (Житомир).