Тернопільські волейболісти посіли сьоме місце у Суперлiзі-Будінвест 

Тернопільська «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» здобула одну перемогу і зазнала двох поразок під час турніру за 5-8 місця Суперлiги-Будінвест 2022-2023 рр.

3 квітня. «Збірна Полтавської обл. – ВК «Решетилівка» – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – 1:3 (19:25, 21:25, 25:21, 21:25).

У першій та другій паріях за нічийних рахунків вирішальними стали кінцівки сетів, де кращими були тернопільські волейболісти. У третій партії полтавчани отримали шанс продовжити матч і ризикували на подачах, що й принесло їм успіх.

У четвертій партії тернопільські поліцейські розставили все на свої місця, перемагаючи з рахунком 16:9, довели її до переможного завершення.

Найрезультативнішим гравцем став догравальний «Поліції охорони» Артур Гандзій (18 очок).

Стартовий склад «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»: Горбенко (набрав 11 очок), Паласюк (8 очок), Корнєєв (5 очок), Білюк (3 очки), Гандзій (18 очок), Турик (10 очок), Макатуха (л). На заміну виходили: Мамчур (0 очок), Прокопець (0 очок), Рязанов (0 очок), Ухман (0 очок).

4 квітня. «Барком-Збірна України U-18» – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – 3:1 (25:21, 22:25, 25:21, 25:16).

Під час першого етапу чемпіонату України з волейболу тернопільські поліцейські тричі зустрічалися із «збірниками U-18» і двічі перемогли, тож цілком могли розраховувати на позитивний результат.

У першій партії за рівного рахунку – 21:21, перемогу наприкінці сету вирвали баркомівці. У другій партії «Поліція охорони» змогла реваншуватися.

На більше тернопільських волейболістів не вистачило, у третій та четвертій партіях перемогу святкували «збірниками U-18».

Стартовий склад «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»: Горбенко (набрав 17 очок), Паласюк (11 очок), Корнєєв (5 очок), Прокопець (2 очки), Гандзій (13 очок), Турик (9 очок), Макатуха (л). На заміну виходили: Мамчур (0 очок), Ухман (1 очко), Білюк (1 очко).

5 квітня. «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВК «МХП-Вінниця-ШВСМ» – 0:3 (18:25, 29:31, 21:25).

У цьому поєдинку тернопільські волейболісти змогли нав’язати суперникам рівноцінну боротьбу у другій партії та першій половині третьої. Вінничани виглядали все-таки краще, тому й здобули перемогу у трьох сетах.

Найрезультативнішим гравцем став діагональний «Поліції охорони» Андрій Горбенко (15 очок).

Стартовий склад «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»: Горбенко (набрав 15 очок), Паласюк (4 очки), Корнєєв (1 очко), Білюк (2 очки), Гандзій (9 очок), Турик (5 очок), Мамчур (л). На заміну виходили: Макатуха (0 очок), Ухман (1 очко), Рязанов (2 очки).

Отже, за підсумками турніру за 5-8 місця «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо посіла 7 місце.