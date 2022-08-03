Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – у трійці найкращих педагогічних закладів освіти України 2022 року. Також Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського став четвертим серед усіх медичних вишів країни. Про це пишуть на osvita.ua.





За результатами Консолідованого рейтингу 2022 року лідером вищої освіти є Київський національний університет ім. Шевченка, який очолює перелік найкращих університетів України вже шостий рік поспіль. Цей університет також є лідером у підрейтингу класичних університетів країни.

Загалом у ТОП-20 Консолідованого рейтингу представлені університети з десяти міст України: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум, Тернополя, Чернівців, Вінниці, Кропивницького та Дніпра.

До списку кращих вишів західного регіону України потрапив знову ж таки Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського. Він – на 13 місці у загальному рейтингу «ТОП-200».

Рейтинг найкращих закладів вищої освіти Тернополя виглядає так: