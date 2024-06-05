Тернопільські спортсмени здобули 11 медалей на Чемпіонаті України

Спортсмени з Тернополя вибороли 11 призових місць на Чемпіонаті України з кікбоксингу WPKA серед дорослих, юніорів, юнаків та дітей, який проходив з 30 травня по 2 червня 2024 року у Львові.

У змаганнях взяли участь понад 200 учасників з 11 областей країни. Учасники виступали в таких дисциплінах, як Лоу-кікбоксинг та Фул-контакт, повідомляє ТМР

Тернопільські спортсмени продемонстрували високий рівень майстерності та вибороли 11 призових місць, з них 7 – золотих, 2 – срібних та 2 – бронзових медалі.