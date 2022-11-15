Тернопільські поліцейські вийшли на вулиці міста, щоб уникнути аварій на перехрестях

Сьогодні, 15 листопада, під час відсутності електроенергії, інспектори патрульної поліції вийшли на перехрестяя, де максимально інтенсивний рух транспорту, для регулювання дорожнього руху.
Адже, вимкнені світлофори у годину пік, створювали додаткові умови для дорожньо – транспортних пригод. Про додаткові заходи безпеки тернополян повідомили на сторінці відомства.
Поліцейські здійснювали регулювання руху на таких ділянках:
🔺 вулиці 15-го Квітня — проспекту Злуки — Купчинського;
🔺вулиці Замкова — Руська — Шашкевича;
🔺проспекті Степана Бандери — вулиць Слівенської — Євгена Коновальця;
🔺вулиці Торговиця — Митрополита Шептицького;
🔺вулиці Степана Будного — Карпенка — Винниченка.
Правоохоронці просять під час водіїв бути уважними та обережними. Дотримуватись правил ПДР, не перевищувати швидкість та слідкувати за дорожньою обстановкою.
Пішоходам слід переходити дорогу в межах пішохідних переходів та використовувати світлоповертальні елементи.
У разі незначної ДТП без потерпілих, не створюйте затор, робіть фото місця зіткнення, оформляйте європротокол та продовжуйте рух.
Якщо не виходить дійти згоди про обставини та винуватця ДТП — робіть фото, для подальшого звернення на спецлінію 102.
Для забезпечення безпеки дорожнього руху також були залучені додаткові автопатрулі.