26.11.2025 16:35

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Тернопільські поліцейські вийшли до наступного етапу кубка України

26.11.2025

Галина Кіт

46

Новини, Спорт, Теми, Тернопільщина

Поширити:

22 листопада у Тернополі представник Суперліги України, волейбольна команд «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» перемогла ВК «Датський текстиль» з Сокаля Львівської області  і здобула путівку до четвертого етапу кубку України.

Варто зазначити, що матч із представником вищої ліги для тернопільської команди виявився досить не простим, у кожній партії точилася запекла боротьба. У підсумку тернопільські поліцейські здобули перемогу у трьох партіях і вийшли до четвертого етапу кубка. На цьому етапі змагань боротимуться 10 кращих команд з третього етапу, до яких приєднається шість кращих волейбольних колективів суперліги за підсумками сезону-2024/25.

«Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо» (Тернопіль) – ВК «Датський текстиль» (Сокаль) – 3:0 (26:24, 25:22, 25:23).

Теги: Волейбол, «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо»

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах