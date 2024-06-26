Тернопільські легкоатлети успішно виступили на чемпіонаті України

22-23 червня в Луцьку відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Тернопільщину представляли семеро атлетів з Бережанщини та двох обласних ДЮСШ, і варто зазначити, що усі успішно виступили.

В бігу на 5000 м змагались троє наших спортсменів. Ольга Правецька з результатом 19.09,11 сек впевнено перемогла своїх суперниць та виборола перше місце, Артем Цветков здобув п’яте, а Василь Болюх сьоме місця. У штовханні ядра також змагались троє наших спортсменів. З особистим досягнення 13.91 м третє місце виборов Андрій Кравець, Олексій Навроцький став четвертим, а Ярослав Мудрик – шостим. В метанні молоту з особистим результатом 48.27 м Остап Кур’євич зайняв сьоме місце.

Готовили юніорів до змагань тренери: Ольга Стефанишина, Василь Яковів, Володимир та Богдан Дуди, Галина Шмуляєва, Леонід Дахновський.